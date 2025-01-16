В Кремле раскрыли сроки телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп могут в любой момент провести телефонный разговор

Российский лидер Владимир Путин и будущий глава Белого дома Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора в любой момент. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его заявление опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Президент Путин и Трамп, конечно, в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора. Но обычно приходящий к власти лидер страны или новое правительство осуществляют звонок первыми», — отметил представитель Кремля.

При этом Ушаков подчеркнул, что Россия «не сидит и не ждет», когда Трамп позвонит Путину. Он указал на то, что в Кремле «спокойно ожидают» официального вступления избранного президента США к власти, так после этого «могут начать поступать сигналы из Вашингтона, на которые Москва готова ответить».

Ранее проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович заявил, что Путин и Трамп могут встретиться в ОАЭ, так как эта страна имеет позитивный имидж и опыт в посреднических услугах. При этом он подчеркнул, что в качестве площадки полностью исключен вариант Швейцарии.