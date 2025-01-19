Журналист заявил о массовых звонках американцев в 911 из-за блокировки TikTok

Журналист Сортор: Американцы массово звонят в 911 из-за блокировки TikTok

Американцы принялись массово звонить в 911 из-за блокировки в стране соцсети TikTok. Такое заявление у себя на странице в X сделал журналист из США Ник Сортор.

«Люди по всей стране, паникующие из-за блокировки TikTok, звонят в 911. Не могу поверить, что мне нужно об этом говорить, но скажу: не звоните в 911 из-за TikTok», — написал он.

Сортор также прикрепил к посту аудиозапись, свидетельствующую об одном таком звонке. Согласно ей, житель штата Миннесота обратился в 911 из-за ограничения доступа к соцсети, по данным диспетчера, он говорил бессвязно и уверял в своей любви к TikTok.

Соцсеть перестала работать в США в воскресенье, 19 января, в связи с ранее принятым в стране законом. Документ обязывал китайскую компанию ByteDance продать платформу американским собственникам во избежание блокировки в США.

Перед этим избранный американский лидер Дональд Трамп заявил о планах подписать указ об отсрочке запрета TikTok на 90 дней. Политик отметил, что его администрации нужно разобраться в ситуации с запретом соцсети.