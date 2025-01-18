Трамп заявил о планах отсрочить блокировку TikTok в США

Трамп заявил, что планирует объявить об отсрочке запрета TikTok в США на 90 дней

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подписать указ об отсрочке запрета сервиса коротких видео TikTok на 90 дней. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Вероятнее всего, отсрочка на 90 дней — это именно то, что будет сделано, потому что это уместно. Если я приму это решение, то я, скорее всего, объявлю о нем в понедельник (20 января, в день инаугурации)», — сказал Трамп.

Избранный американский лидер отметил, что его администрации нужно разобраться в ситуации с запретом TikTok.

17 января сообщалось, что Верховный суд США поддержал закон, способный привести к запрету в стране TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу американским собственникам. В свою очередь, иск представителей социальной сети о защите свободы слова был отклонен.