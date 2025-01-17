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20:00, 17 января 2025Интернет и СМИ

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok, если соцсеть не продадут
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Верховный суд США поддержал закон, способный привести к запрету в стране соцсети TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст платформу американским собственникам. Об этом пишет NBC News.

Судьи отклонили иск о защите свободы слова, поданный TikTok. Таким образом законопроект, как и планировалось, должен вступить в силу 19 января.

При этом, как указало издание, ситуация вокруг возможного запрета TikTok в США быстро меняется, и неясно, какая судьба ждет платформу. Журналисты напомнили, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, судя по всему, попытается сохранить доступ к соцсети.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что окончательное решение по запрету TikTok на территории США будет за ним. Политик добавил, что Конгресс предоставил ему право принять решение по этому вопросу.

Кроме того, стало известно, что администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить доступ жителей США к TikTok после вступления в силу запрета на его работу.

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