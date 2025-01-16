Байден начал искать способ сохранить доступ к TikTok в США

NBC News: Администрация Байдена ищет способ сохранить доступ к TikTok в США

Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить доступ жителей США к приложению TikTok после вступления в силу запрета на его работу 19 января. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Американцам не стоит ожидать внезапного запрета TikTok в воскресенье», — заявил представитель нынешней администрации, добавив, что чиновники «изучают варианты» сохранения доступа к приложению.

При этом Майк Уолц, новый советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что республиканец готов вмешаться, чтобы сохранить доступ к китайскому приложению на американском рынке. Это говорит о параллельных попытках двух соперников обойти Конгресс и Верховный суд, которые готовы в любой момент вынести решение по запрету приложения.

Представитель Белого дома подчеркнул, что невведение запрета в действие не является вариантом. «Мы не рассматриваем возможность отсрочки исполнения. По закону мы не считаем, что у нас есть полномочия сделать это», — отметил чиновник.

Ранее самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) заявил о желании приобрести соцсеть TikTok, чтобы таким образом спасти платформу от блокировки в США.