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10:09, 16 января 2025Мир

Байден начал искать способ сохранить доступ к TikTok в США

NBC News: Администрация Байдена ищет способ сохранить доступ к TikTok в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ищет способ сохранить доступ жителей США к приложению TikTok после вступления в силу запрета на его работу 19 января. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Американцам не стоит ожидать внезапного запрета TikTok в воскресенье», — заявил представитель нынешней администрации, добавив, что чиновники «изучают варианты» сохранения доступа к приложению.

При этом Майк Уолц, новый советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что республиканец готов вмешаться, чтобы сохранить доступ к китайскому приложению на американском рынке. Это говорит о параллельных попытках двух соперников обойти Конгресс и Верховный суд, которые готовы в любой момент вынести решение по запрету приложения.

Представитель Белого дома подчеркнул, что невведение запрета в действие не является вариантом. «Мы не рассматриваем возможность отсрочки исполнения. По закону мы не считаем, что у нас есть полномочия сделать это», — отметил чиновник.

Ранее самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) заявил о желании приобрести соцсеть TikTok, чтобы таким образом спасти платформу от блокировки в США.

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