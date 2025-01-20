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14:14, 20 января 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ застрелили впустившего их в подъезд мужчину

РИА Новости: Бойцы ВСУ в Селидово застрелили впустившего их в подъезд мужчину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eduard Vinatoru / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) застрелили впустившего их в подъезд жилого дома мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Бойцы ВСУ убили мужчину, когда тот открыл дверь в подъезд. Следы крови остались до сих пор», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник рассказал о расправе бойцов ВСУ над мирным жителем в ходе боев за город в октябре 2024 года. По его словам, в одном из соседних домов было обнаружено еще одно тело мужчины со связанными ногами.

20 января бойцы ВСУ также ударили по селу Бехтеры в Херсонской области, в результате пострадали 13 человек. Украинские военные нанесли удары в 08:00 кассетными боеприпасами.

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