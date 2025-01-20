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14:25, 20 января 2025Мир

ЕС оказался перед сложным выбором из-за Трампа

Politico: ЕС оказался перед сложным выбором из-за торговой политики Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европейский союз (ЕС) оказался перед сложным выбором из-за торговой политики избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

«Трамп ставит Европу перед выбором между двух зол», — утверждается в публикации.

Издание пишет, что ЕС вынужден либо «отказаться от своей зависимости от китайских товаров», либо «оставить США действовать в одиночку на китайском направлении». Первый шаг может привести к ответным мерам со стороны КНР, в то время как второй вариант чреват американскими тарифами.

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