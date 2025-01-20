Депутат Рады заявила о чуть не напавшем на нее Порошенко с кровавыми глазами

Депутат Рады Безуглая заявила о едва не напавшем на нее Порошенко

Бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) едва не напал «с кровавыми глазами» на депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Хотя считаю честью быть избитой пятым президентом [Украины] (шутка), реально поражена, какой дед злой вблизи», — высказалась политик.

Безуглая заявила, что это произошло на встрече делегаций Украины и НАТО. По словам депутата, экс-президент Украины «с кровавыми глазами» пытался выяснить ее законность пребывания в составе делегации и получил в ответ вопрос о своем бизнесе. После этого предприниматель едва не атаковал Безуглую.

Ранее Порошенко заявил о запрете жены есть хот-доги на заправке. Предприниматель поинтересовался качеством еды у стоявшего впереди покупателя на кассе и решил купить хот-дог.