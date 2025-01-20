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14:31, 20 января 2025Экономика

Москвичам пообещали новую оттепель

Синоптик Вильфанд предрек москвичам до плюс 5 градусов во второй половине недели
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во второй половине предстоящей недели после похолодания наступит новая волна оттепели. Такую погоду москвичам пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик рассказал, что температуры в первой половине недели будут колебаться от минус одного до минус 10 градусов по области. Так, в ночь с понедельника на вторник, 21 января, столбики термометров в Москве покажут минус шесть-восемь градусов, а в Подмосковье — до минус 10 градусов. «В дневные часы во вторник воздух прогреется до минус 2-4 градусов, по области — до минус шести. В ночь на среду температура в городе составит минус пять-семь градусов, в Подмосковье — до минус девяти градусов, днем максимальная температура будет составлять от минус одного до минус 4 градусов. С четверга и до конца недели уже опять оттепельная погода: днем около нулевой отметки, даже до плюс пяти», — поделился информацией Вильфанд. Что касается атмосферного давления, то оно будет на 15 миллиметров превышать норму. Ветер будет дуть в южном направлении.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что очередная оттепель в Москве завершится вечером в понедельник, 20 января.

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