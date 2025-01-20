На Украине допустили заключение перемирия к 9 мая

Украинский политолог Бортник: Перемирие может быть заключено к 9 мая

Перемирие между Россией и Украиной может быть заключено к 9 мая. Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник на своем YouTube-канале.

«9 мая как такой определенный день», — подчеркнул политолог. Он отметил, что возможно использование символичной даты 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Бортник допустил возможные даты заключения перемирия в конфликте на Украине. Политолог предположил достижение договоренностей к 20 апреля из-за праздника Пасхи у православных, а также к 30 апреля из-за истечения первых 100 дней срока Дональда Трампа на посту президента США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие прочного мира на Украине. По мнению дипломата, ряд решений позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности.