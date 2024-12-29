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07:01, 29 декабря 2024Бывший СССР

Лавров назвал условие прочного мира на Украине

Лавров: только реализация предложений Путина позволит достичь мира на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Только реализация мирных предложений президента России Владимира Путина позволит достичь прочного мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту (...) Только так возможно достичь прочного мира», — подчеркнул министр.

Лавров назвал условием прочного мира на Украине достижение нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также обязательства Киева по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также министр указал на необходимость признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции России. По мнению дипломата, все это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности.

Ранее Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Министр подчеркнул, что договоренности по Украине должны фиксировать все условия обеспечения безопасности России.

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