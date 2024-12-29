Лавров назвал условие прочного мира на Украине

Лавров: только реализация предложений Путина позволит достичь мира на Украине

Только реализация мирных предложений президента России Владимира Путина позволит достичь прочного мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту (...) Только так возможно достичь прочного мира», — подчеркнул министр.

Лавров назвал условием прочного мира на Украине достижение нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также обязательства Киева по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также министр указал на необходимость признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции России. По мнению дипломата, все это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности.

Ранее Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Министр подчеркнул, что договоренности по Украине должны фиксировать все условия обеспечения безопасности России.