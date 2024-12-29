Лавров назвал условие прочного мира на Украине

Только реализация мирных предложений президента России Владимира Путина позволит достичь прочного мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
«Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту (...) Только так возможно достичь прочного мира», — подчеркнул министр.
Лавров назвал условием прочного мира на Украине достижение нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также обязательства Киева по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также министр указал на необходимость признания территориальных реалий, закрепленных в Конституции России. По мнению дипломата, все это позволит выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности.
Ранее Лавров назвал перемирие на Украине путем в никуда. Министр подчеркнул, что договоренности по Украине должны фиксировать все условия обеспечения безопасности России.