DP: ВС России продвинулись на нескольких направлениях

Подразделения ВС России продвинулись на нескольких направлениях на всем протяжении фронта. Об этом сообщает украинский аналитический центр Deep State.

Отмечается, что подразделения армии России заняли новые позиции близ населенных пунктов Терны, Колодези и Двуречная Харьковской области, и в населенном пункте Славянка близ Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал на неспособность главнокомандующего Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского остановить наступление на Красноармейск (украинское название Покровск). Он отметил, что российские войска наступают интенсивно, они уже на подступах к городу, а ВСУ нечего этому противопоставить.