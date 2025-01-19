На Украине указали на неспособность главкома ВСУ остановить наступление на Покровск

Соскин: Сырский не может остановить наступление ВС РФ на Красноармейск

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала указал на неспособность главнокомандующего Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского остановить наступление на Красноармейск (украинское название Покровск).

«Позитива мы никакого не видим, очень тяжелые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать», — заявил он.

Соскин отметил, что российские войска наступают интенсивно, они уже на подступах к городу, а ВСУ нечего этому противопоставить.

Накануне украинский журналист и военный аналитик Юрий Бутусов заявил, что украинские военные, вероятно, скоро оставят Покровск и отойдут в Днепропетровскую область, которую нужно начинать готовить к обороне прямо сейчас.

