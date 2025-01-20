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19:28, 20 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продолжающейся мобилизации мужчин старше 50 лет

Украинский адвокат Филипец: Набор мужчин старше 50 лет в ВСУ не прекращался
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Набор мужчин старше 50 лет в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращался вопреки заявлениям властей. Об этом заявил украинский военный адвокат Евгений Филипец в эфире телеканала Espreso.

«Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена», — подчеркнул юрист.

Филипец заявил о продолжающейся мобилизации мужчин старше 50 лет вопреки заявлениям о якобы директиве командования Сухопутных войск ВСУ. Адвокат подчеркнул, что подобное распоряжение «еще никто не видел в глаза». По его словам, вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних военнообязанных украинцев, а в контексте подразделений, куда они будут направлены.

Ранее Волынский областной военкомат подтвердил мобилизацию в ВСУ мужчин старше 50 лет. В военкомате подчеркнули, что директива командования Сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан этой возрастной категории.

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