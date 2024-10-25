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04:22, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили мобилизацию мужчин старше 50 лет

Волынский областной военкомат подтвердил мобилизацию мужчин старше 50 лет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщается в публикации на странице Волынского военкомата в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

«Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях», — отмечается в сообщении.

В военкомате подчеркнули, что директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан этой возрастной категории. При этом документ не ограничивает саму возможность мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Киева хотят снизить возраст подлежащих к мобилизации в стране. По его словам, минобороны Украины предлагает специальные контракты всем, кто хочет служить в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ).

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      Марина Совина
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