Стало известно о желании партнеров Киева снизить мобилизационный возраст на Украине

Зеленский: партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста на Украине

Партнеры Киева хотят снижения мобилизационного возраста на Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. Мы пока не видим, что нужно вводить эти изменения, и я считаю, что они опасны», — сказал он.

Глава государства также добавил, что минобороны Украины предлагает специальные контракты всем, кто хочет служить в ряда Вооруженных сил республики.

Ранее об обсуждении с США снижения возраста мобилизации на Украине заявил министр обороны страны Рустем Умеров. По его словам, власти США не оказывают давления на Украину в этом вопросе.