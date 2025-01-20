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21:10, 20 января 2025Мир

На Западе оценили обращение Путина к Трампу

Профессор Малинен назвал руководящими принципы в обращении Путина к Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал поздравление американского президента Дональда Трампа со вступлением в должность главой России Владимиром Путиным.

«Руководящие принципы», — оценил он обращение Путина к новому хозяину Белого дома.

Ранее российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Он отметил, что Москва готова к диалогу с ним, добавив, что она видит сигналы Трампа о необходимости восстановить контакты между Россией и США, что также приветствуется.

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