На Западе оценили обращение Путина к Трампу

Профессор Малинен назвал руководящими принципы в обращении Путина к Трампу

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен прокомментировал поздравление американского президента Дональда Трампа со вступлением в должность главой России Владимиром Путиным.

«Руководящие принципы», — оценил он обращение Путина к новому хозяину Белого дома.

Ранее российский лидер поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Он отметил, что Москва готова к диалогу с ним, добавив, что она видит сигналы Трампа о необходимости восстановить контакты между Россией и США, что также приветствуется.