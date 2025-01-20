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06:52, 20 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об обучении Норвегией боевиков «Азова»

Украинский пленный Аксенов: Норвегия обучает бригаду ВСУ из боевиков «Азова»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный украинский военный Евгений Аксенов рассказал, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Его слова приводит РИА Новости.

Аксенов сообщил, что сам проходил обучение в Норвегии. Процесс проходил через переводчика, а информация была полностью закрыта.

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«Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали», — отметил пленный.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал перемирие с Россией на любых условиях. По его мнению, при завершении конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов.

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