Украинский пленный Аксенов: Норвегия обучает бригаду ВСУ из боевиков «Азова»

Пленный украинский военный Евгений Аксенов рассказал, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Его слова приводит РИА Новости.

Аксенов сообщил, что сам проходил обучение в Норвегии. Процесс проходил через переводчика, а информация была полностью закрыта.

«Я только знаю, что одна база называлась "Чарли". Там обучалась третья штурмовая, их побольше гоняли. Их было 12 человек. Они там и под зданием бегали, старались. И окопы какие-то там штурмовали», — отметил пленный.

Ранее основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал перемирие с Россией на любых условиях. По его мнению, при завершении конфликта на Украине в стране сохраняется риск внутренних конфликтов.