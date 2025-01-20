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20:25, 20 января 2025Наука и техника

Польская компания испытала гибридный ракетный двигатель

Польская компания SpaceForest успешно испытала гибридный ракетный двигатель
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: SpaceForest

Польская компания SpaceForest успешно испытала усовершенствованную версию гибридного ракетного двигателя SF-1000. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Статические огневые испытания проводились в конце 2024 года на полигоне в городе Устка. Силовой агрегат проработал 25 секунд. Компания отметила, что в ходе испытаний собрала важные данные, которые откроют путь для доработок и серийного производства двигателей.

Ожидается, что следующие испытания пройдут в ближайшие месяцы.

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В октябре 2024 года издание сообщило, что Европейское космическое агентство выделило 2,4 миллиона евро в качестве софинансирования дальнейшей разработки суборбитальной ракеты Perun («Перун») польской компании SpaceForest.

11,5-метровый перспективный носитель рассчитан на доставку полезной нагрузки массой до 50 килограммов на высоту до 150 километров. К настоящему времени SpaceForest выполнила два летных испытания Perun, в ходе которых ракета достигла высот 22 и 13 километров.

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