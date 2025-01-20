Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 20 января 2025Экономика

Работников завода в российском регионе по ошибке сделали миллионерами

КП: Работникам челябинского завода по ошибке перечислили миллионы рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сотрудники неназванного предприятия в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как следует из материала, одному из рабочих вместо декабрьской зарплаты перевели на карту в 100 раз больше положенных 50 тысяч рублей, и случай оказался не единичным. «Кому-то пять миллионов, кому-то восемь миллионов. Радости работяг не было предела», — описывают журналисты события на заводе.

По их данным, «особо ответственные сразу связались с начальством, но пока недоумевают, как вернуть деньги».

По словам главы коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова, если этого не сделают добровольно, компании предстоит доказывать свою правоту в суде. При этом отмечается, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как следует из практики, придерживаются своих интерпретаций и нередко «принимают сторону работников».

«В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время», — прокомментировал юрист.

В прошлом году клиенты крупнейшего банка в Эфиопии обнаружили, что могут снимать со своих счетов больше денег, чем на них лежит. За несколько часов, в течение которых такая возможность существовала из-за внутренней ошибки, клиенты успели обогатиться на более чем 40 миллионов долларов, причем, как рассказал глава кредитной организации, большую часть этой суммы вывели студенты, активно делившиеся через мессенджеры информацией о такой возможности.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

      В сети оценили внешний вид Мелании Трамп на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки»

      Ученые нашли новый вид огромных ядовитых пауков

      В Раде санкции Зеленского назвали мелкой личной местью

      Байден неожиданно взял охранника за руку

      Управление гражданской авиации США начало расследование взрыва Starship

      В Госдуме предложили сделать бесплатной одну категорию лекарств

      Молодой американец поджег офис политика из-за блокировки TikTok

      Россиянка показала необычный способ заснуть в самолете и вызвала споры в сети

      «Зенит» купил футболиста за 40 миллионов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше