Работников завода в российском регионе по ошибке сделали миллионерами

КП: Работникам челябинского завода по ошибке перечислили миллионы рублей

Сотрудники неназванного предприятия в Челябинске стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как следует из материала, одному из рабочих вместо декабрьской зарплаты перевели на карту в 100 раз больше положенных 50 тысяч рублей, и случай оказался не единичным. «Кому-то пять миллионов, кому-то восемь миллионов. Радости работяг не было предела», — описывают журналисты события на заводе.

По их данным, «особо ответственные сразу связались с начальством, но пока недоумевают, как вернуть деньги».

По словам главы коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова, если этого не сделают добровольно, компании предстоит доказывать свою правоту в суде. При этом отмечается, что четкого определения счетной ошибки в законодательстве нет, а суды, как следует из практики, придерживаются своих интерпретаций и нередко «принимают сторону работников».

«В данной ситуации все неочевидно. Работодатель, конечно, может выиграть. Но судебное разбирательство может затянуться на длительное время», — прокомментировал юрист.

В прошлом году клиенты крупнейшего банка в Эфиопии обнаружили, что могут снимать со своих счетов больше денег, чем на них лежит. За несколько часов, в течение которых такая возможность существовала из-за внутренней ошибки, клиенты успели обогатиться на более чем 40 миллионов долларов, причем, как рассказал глава кредитной организации, большую часть этой суммы вывели студенты, активно делившиеся через мессенджеры информацией о такой возможности.