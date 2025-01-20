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18:47, 20 января 2025Силовые структуры

Россиянин поджег скутер знакомого из мести за друга и пойдет под суд

В Самарской области пройдет суд над мужчиной, который поджег скутер знакомого
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самарской области пройдет суд над местным жителем, который поджег скутер знакомого из мести за друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд Самарской области. Мужчина признал вину и возместил ущерб в размере 14 тысяч рублей в полном объеме.

В мае 2024 года потерпевший гостил у односельчанина и решил подшутить над одним из знакомых — спрятал его обувь и поехал домой на своем скутере. По дороге скутере заглох. В этот момент друг хозяина обуви, разозлившись из-за шутки, догнал мужчину на своем автомобиле. Между ними начался спор. В результате автомобилист, хоть и не пострадавший от такого юмора, в отместку за товарища оторвал бензиновый шланг скутера и бросил в его сторону зажженную спичку. Транспортное средство загорелось. Пламя удалось потушить мужчинам самостоятельно.

Ранее в Москве задержали муниципального депутата Алексея Кунгурова за поджог помещения жилищно-строительного кооператива на юго-западе города.

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