Россиянин поджег скутер знакомого из мести за друга и пойдет под суд

В Самарской области пройдет суд над мужчиной, который поджег скутер знакомого

В Самарской области пройдет суд над местным жителем, который поджег скутер знакомого из мести за друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд Самарской области. Мужчина признал вину и возместил ущерб в размере 14 тысяч рублей в полном объеме.

В мае 2024 года потерпевший гостил у односельчанина и решил подшутить над одним из знакомых — спрятал его обувь и поехал домой на своем скутере. По дороге скутере заглох. В этот момент друг хозяина обуви, разозлившись из-за шутки, догнал мужчину на своем автомобиле. Между ними начался спор. В результате автомобилист, хоть и не пострадавший от такого юмора, в отместку за товарища оторвал бензиновый шланг скутера и бросил в его сторону зажженную спичку. Транспортное средство загорелось. Пламя удалось потушить мужчинам самостоятельно.

Ранее в Москве задержали муниципального депутата Алексея Кунгурова за поджог помещения жилищно-строительного кооператива на юго-западе города.