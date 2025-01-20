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13:43, 20 января 2025Спорт

Российского лыжника Худиева лишили победы в марафоне в Швейцарии из-за фтора

Лыжника Худиева лишили победы в марафоне в Швейцарии из-за следов фтора на лыжах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «omar_ski1»

Российского лыжника Омара Худиева лишили победы в марафоне классическим стилем среди любителей Engadin La Diagonela в Швейцарии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Спортсмен рассказал, что выиграл гонку на 43 километра, после чего его лыжи забрали на экспертизу. На них обнаружили следы фтора, запрещенного в Европе, после чего Худиева отправили на последнее место.

Худиев добавил, что у него нет лыж, для смазки которых он ранее не использовал фторсодержащие вещества. «Их нужно либо обесфторивать, либо покупать новые лыжи», — добавил россиянин.

По словам Худиева, если бы он не занял первое место, его лыжи бы не забирали на экспертизу. «Сегодня гонка коньковым стилем, я еще подумаю, выигрывать мне ее или нет», — добавил лыжник.

Ранее лыжные смазки с содержанием фтора широко использовались во многих странах мира. С сезона-2023/2024 они запрещены Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжных гонок (FIS).

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