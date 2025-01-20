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01:38, 20 января 2025Мир

Трамп пообещал завершение периода упадка после инаугурации

Трамп пообещал сторонникам завершение периода упадка США после его инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп в канун своей инаугурации пообещал сторонникам, что с его возвращением в Белый дом в стране завершится «четырехлетний период упадка». Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра в полдень занавес опустится на долгие четыре года американского упадка, и мы начнем совершенно новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны», — заявил Трамп.

Ранее издание Financial Times написало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

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