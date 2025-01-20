Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 20 января 2025Россия

Украина атаковала автомобиль с мирной жительницей

Белгородский губернатор Гладков: Мирная жительница ранена при атаке дрона ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мирная жительница была ранена при атаке дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, Украина атаковала движущийся автомобиль, в котором находилась россиянка, близ поселка Октябрьский Белгородского района области. «Бригада СМП [скорой медицинской помощи] доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что одновременно с этим атаке подвергся город Шебекино, где из-за артиллерийского обстрела повреждения получили сразу шесть частных домов.

Утром в понедельник, 20 января, Минобороны России сообщило о 31 перехваченном над территорией страны дроне, один из которых сбили над Татарстаном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались ударить по промышленным предприятиям Татарстана. Что известно о последствиях атаки?

      Больше ста домов получили повреждения в российском регионе из-за атак ВСУ

      ВСУ нанесли удар около школы в Херсонской области

      Украинская журналистка назвала граждан страны заложниками Зеленского

      Украина атаковала автомобиль с мирной жительницей

      Ревнивец попытался утопить жену и ее подругу в автомобиле и застрял

      Летевший в Дубай самолет с россиянами совершил экстренную посадку за границей

      Охранник российского монастыря задержан за совращение 9-летней школьницы

      В московском логистическом почтовом центре нашли четыре посылки с боеприпасами

      На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше