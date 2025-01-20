Украина атаковала автомобиль с мирной жительницей

Белгородский губернатор Гладков: Мирная жительница ранена при атаке дрона ВСУ

Мирная жительница была ранена при атаке дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, Украина атаковала движущийся автомобиль, в котором находилась россиянка, близ поселка Октябрьский Белгородского района области. «Бригада СМП [скорой медицинской помощи] доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что одновременно с этим атаке подвергся город Шебекино, где из-за артиллерийского обстрела повреждения получили сразу шесть частных домов.

Утром в понедельник, 20 января, Минобороны России сообщило о 31 перехваченном над территорией страны дроне, один из которых сбили над Татарстаном.