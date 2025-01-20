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10:54, 20 января 2025Бывший СССР

Украинский офицер привозил ребенка на передовую

РИА Новости: Офицер ВСУ привозил ребенка на передовую
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) привозил ребенка на передовую на донецком направлении. Об этом рассказал начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС России, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные обнаружили передвигающийся внедорожник ВСУ с командным составом. Расчет решил ликвидировать автомобиль противника. Однако из внедорожника выскочили два человека, уточнил он.

«Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону», — сказал начальник расчета. Он добавил, что оператор беспилотника успел в последний момент отвернуть дрон.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ создали в Донецкой народной республике живой щит из мирных жителей. Украинские войска перевезли гражданских из Времевки в Великую Новоселку, чтобы российские силы медлили со штурмом.

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