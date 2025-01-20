Украинцы более 11 дней бродили в горах Румынии

Пять украинских мужчин более 11 дней провели в горах Румынии

В горах Румынии обнаружили пятерых украинских граждан. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на румынскую спасательную службу.

Отмечается, что мужчины более 11 дней бродили в горах. По данным издания, они решили самостоятельно связаться со спасателями после того, как у них закончилась еда и они начали ходить по кругу.

Ранее сообщалось что румынские спасатели проводят операцию по поиску украинцев, скрывающихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в горах. Уточнялось, что они сообщили о себе родственникам в Германии и попросили вызвать службу 112 в Румынии. Вышедшие на связь украинцы рассказали, что истощены и не могут передвигаться из-за морозов в горной местности.