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18:40, 16 января 2025Мир

Румынские спасатели начали операцию по поиску скрывающихся от мобилизации украинцев

Румынские спасатели ищут украинцев, скрывающихся от мобилизации в горах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Globallookpress.com

Румынские спасатели проводят операцию по поиску украинцев, скрывающихся от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в горах. Об этом сообщает пресс-служба горно-спасательной службы уезда Марамуреш на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Горно-спасательная служба уезда Марамуреш сегодня утром начала операцию по спасению двух граждан Украины в горах Марамуреш, которые сообщили о себе родственникам в Германии и попросили вызвать службу 112 в Румынии», — отмечается в сообщении ведомства.

В частности, вышедшие на связь украинцы рассказали, что истощены и не могут передвигаться из-за морозов в горной местности. При этом румынские спасатели пока не имеют представления, каким образом скрывающиеся от мобилизации смогли попасть в страну и достичь подобной труднодоступной местности.

Ранее Верховная Рада продлила мобилизацию на Украине с 8 февраля по 9 мая. Продление этого решения поддержали 310 депутатов и только один парламентарий воздержался. Таким образом, мобилизация на Украине была продлена в 14-й раз.

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