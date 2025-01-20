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05:21, 20 января 2025Мир

Украину обвинили в попытке изменить позицию Трампа

Аналитик Меркурис: Киев хочет склонить Трампа к военной позиции ударами ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина стремится склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции по Украине. Об этом он высказался на YouTube-канале.

Меркурис обвинил Киев в желании склонить Трампа к военной позиции ударами ATACMS.

«Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что путем усиления этих атак <...> это и только это <...> — единственный способ, <...> которым можно достичь мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев», — отметил он.

Ранее Трамп снова обещал закончить конфликт на Украине. «Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — заверил он на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации.

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