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09:46, 20 января 2025Бывший СССР

В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили о сложной для украинской армии ситуации на фронте
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На передовой сложилась тяжелая для украинской армии обстановка. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — рассказали в украинском генштабе.

Всего за минувшие сутки на передовой произошло 189 боестолкновений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ полностью оснащены только 60 процентов подразделений. Глава республики также назвал ситуацию на линии фронта тяжелой для украинской армии.

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