Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:55, 20 января 2025Силовые структуры

В МВД России подсчитали число совершенных с использованием IT-технологий преступлений

МВД: В РФ совершено 40% преступлений с использованием IT-технологий в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России было совершено 40 процентов преступлений с использованием IT-технологий в 2024 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД.

Число таких преступлений в минувшем году выросло на 13,1 процента по сравнению с 2023 годом. Вместе с тем, в ведомстве отметили снижение на 1,8 процента количества зарегистрированных в России преступлений. Число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7 процента, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 8,1 процента.

Также в МВД указали на снижение числа разбоев на 16,3 процента, грабежей — на 20,7 процента, краж — на 14,3 процента и угонов автомобилей на 13 процентов.

Полицейские за год изъяли из незаконного оборота свыше 28 тонн наркотиков и психотропных веществ.

Этих результатов сотрудникам МВД удалось достичь, несмотря на значительный некомплект личного состава органов внутренних дел, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ноябре 2024 года она сообщала, что этот показатель приблизился к 20 процентам. По ее словам, дефицит составил 173,8 тысячи сотрудников, или 18,8 процента от штатной численности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

      «Зенит» купил футболиста за 40 миллионов евро

      Работников завода в российском регионе по ошибке сделали миллионерами

      Обвиняемого в расправе над найденной в автомобиле Куценко женщиной отправили в СИЗО

      Эрдоган решил позвонить Путину

      Депутат Рады заявила о чуть не напавшем на нее Порошенко с кровавыми глазами

      В США заявили о планах Трампа признать существование только двух полов

      Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

      Подозреваемый в расправе над найденной в запорожце Куценко женщиной попросился на СВО

      Российский чиновник устроил секретный корпоратив почти за миллион рублей и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше