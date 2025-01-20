В МВД России подсчитали число совершенных с использованием IT-технологий преступлений

МВД: В РФ совершено 40% преступлений с использованием IT-технологий в 2024 году

В России было совершено 40 процентов преступлений с использованием IT-технологий в 2024 году. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД.

Число таких преступлений в минувшем году выросло на 13,1 процента по сравнению с 2023 годом. Вместе с тем, в ведомстве отметили снижение на 1,8 процента количества зарегистрированных в России преступлений. Число противоправных деяний против личности сократилось на 7,7 процента, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 8,1 процента.

Также в МВД указали на снижение числа разбоев на 16,3 процента, грабежей — на 20,7 процента, краж — на 14,3 процента и угонов автомобилей на 13 процентов.

Полицейские за год изъяли из незаконного оборота свыше 28 тонн наркотиков и психотропных веществ.

Этих результатов сотрудникам МВД удалось достичь, несмотря на значительный некомплект личного состава органов внутренних дел, отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ноябре 2024 года она сообщала, что этот показатель приблизился к 20 процентам. По ее словам, дефицит составил 173,8 тысячи сотрудников, или 18,8 процента от штатной численности.