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08:32, 20 января 2025Бывший СССР

В подполье рассказали об ударах по военным объектам ВСУ и их детонации

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по военным объектам ВСУ и их детонации

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шостке Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Всего было два удара. Первый, по информации Лебедева, был нанесен в направлении Шосткинского института Сумского Государственного университета. «Радом находятся склады (...) колбасный завод, админздания, которые тоже заняты военными», — рассказал подпольщик.

Лебедев также сообщил, что после второго удара в районе асфальтобетонного завода последовала мощная детонация.

Ранее в подполье сообщили, что Армия России нанесла удар в районе аэродрома в Сумской области. По словам Лебедева, он используется ВСУ для тренировок и запуска дронов.

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