В подполье сообщили об ударах по аэродрому ВСУ в Сумской области

Лебедев: Российские войска нанесли удар в районе аэродрома ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар в районе аэродрома в Сумской области, который используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для тренировок и запуска беспилотников. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

«В 23:35 [был] еще один прилет на восточную окраину Сум. На этот раз сообщают, что взрыв был в стороне Гриценково. (...) Там находится Полевой аэродром ("Михайловка"), который используется для тренировок и запуска БПЛА самолетного типа», — рассказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные атаковали место дислокации ВСУ на восточной окраине Сум. По его словам, в результате атаки были уничтожены 18 украинских военнослужащих.

В среду, 15 января, российские войска нанесли удар по скоплению техники в Сумах. Как сообщил координатор подполья, атака Вооруженных сил России также уничтожила снаряды или ракеты украинских войск.