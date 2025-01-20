Военные нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Сумах

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что удар нанесен по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине Сум. Его слова приводит РИА Новости.

Согласно предварительным данным, 18 украинских военных были уничтожены, около 30 ранены. Лебедев уточнил, что прилет зафиксировали вечером 19 января в 20:25 на восточной окраине города.

Ранее Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье нанесли удар по заводу «Мотор Сич». «Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — рассказал подпольщик.