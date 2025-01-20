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21:48, 20 января 2025Бывший СССР

В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

Депутат Рады Безуглая: существование Украины является открытым вопросом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Существование Украины как государства все еще остается для всех «открытым вопросом». Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в интервью изданию «Украинская правда», передает ТАСС.

По ее словам, страна вошла в турбулентность. «Мы государство-ребенок, с инфантильным населением, инфантильными структурой и возможностями государственного управления, с недоразвитой армией», — заявила депутат.

По мнению Безуглой, «попытка государственности в начале XX столетия ничем не закончилась». «Страны, которым меньше полстолетия, <...> часто просто переживали коллапс. <...> Сейчас нам 30 лет, это очень мало», — отметила она.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Украина лишится государственности, если ее президент Владимир Зеленский не примет условия избранного американского лидера Дональда Трампа.

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