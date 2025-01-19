В Раде предрекли Украине потерю государственности при одном условии

Нардеп Дубинский: Киев лишится государственности, если не примет условия Трампа

Украина лишится государственности, если ее президент Владимир Зеленский не примет условия избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на две части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп», — утверждается в публикации.

Депутат добавил, что власти в Киеве рискуют лишить страну государственности в случае, если они не согласятся на выдвигаемые Трампом условия.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский ищет способ оправдать перед населением страны снижение возраста мобилизации и намерение призвать подростков.