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13:28, 20 января 2025Россия

В России высказались о желании Трампа провести разговор с Путиным после инаугурации

Депутат Журова: Желание Трампа созвониться с Путиным связано с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович /РИА Новости

Желание избранного президента США Дональда Трампа созвониться с российским лидером Владимиром Путиным после инаугурации связано с украинским конфликтом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Во-первых, они и в предыдущее правление Трампа неоднократно говорили по тому же телефону, а если бы еще не обвинения Трампа в свое время в том, что Россия ему помогла избраться, то, скорее всего, эти контакты уже на том периоде были бы немножко более позитивные, чем получилось в итоге. Наверное, он был заложником той ситуации. Сейчас его, по крайней мере, не обвиняют, что Россия выбрала Трампа, как это было в прошлый раз», — сказала депутат.

По мнению парламентария, сейчас российскому и американскому политику будет легче наладить контакт.

Сейчас значительно легче общаться с Путиным, тем более повод есть серьезный — это мирные переговоры и то, что Трамп обещал всему миру, что за полгода он готов содействовать этим мирным переговорам со своей стороны, воздействовать на Украину

Светлана Журовадепутат Госдумы

«На нас воздействовать точно не нужно, наш президент все обозначил, тут вопрос только уже в самой Украине, поэтому, наверное, Трамп хочет поговорить. Видимо, попытается президента нашего уговорить отказаться от каких-то условий, но это вряд ли», — добавила она.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Согласована ли уже дата беседы, пока неизвестно.

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