В Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения медицине

В России захотели запретить дистанционное обучение для некоторых специальностей. Речь идет о медицинском и фармацевтическом образовании, законопроект анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

Как отметил парламентарий, медикам необходимо постоянно повышать квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики, однако в этой сфере существует ряд проблем. Одна из них, по словам Володина, заключается в том, что в большинстве случаев медобразованием занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения.

«Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи», — отметил Володин.

В этой связи в Госдуме предложили установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Кроме того, депутаты считают, что дополнительные профессиональные программы медицинского образования должны разрабатываться только Минздравом, а организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Ранее в Госдуме предложили создать реестр целителей и знахарей, включать в который будут только граждан с медицинским образованием.

