В российском городе осудили полицейских из-за погибшего в автозаке задержанного

В Нижнем Тагиле осудили полицейских, у которых в автозаке умер задержанный

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд приговорил полицейских, в машине которых погиб задержанный, к срокам в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Так, одного из них суд приговорил к пяти годам лишения свободы, а второго — к четырем годам и 11 месяцам. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок два года.

ЧП произошло 29 января 2023 года. Тогда группа немедленного реагирования приехала по вызову охранника психиатрической больницы, который сообщил о неадекватном мужчине, нарушающем общественный порядок на территории медучреждения. Сообщалось, что дебошир с нецензурной бранью пытался пройти в психбольницу, чтобы навестить приятеля. Полицейские поместили его в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти в дежурную часть ОВД для разбирательства. В отдел полиции он уже прибыл без признаков жизни. Причиной смерти стал перелом шейного позвонка. О погибшем известно, что он был судим за грабеж и наркотики, освободился из мест лишения свободы в 2001 году, нигде не работал.