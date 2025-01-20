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10:46, 20 января 2025Силовые структуры

В российском регионе вынесли приговор изнасиловавшему в 2002 году школьницу мужчине

В ЯНАО осудили на четыре года мужчину, изнасиловавшего девочку 23 года назад
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, изнасиловавшего школьницу в 2002 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней, достигшей 14-летнего возраста») УК РФ.

По данным ведомства, в 2002 году 25-летний мужчина выпивал со знакомыми в квартире в Ноябрьске. В жилище находились несколько девочек. Пьяный осужденный предложил одной из них заняться сексом, а после отказа избил ее и надругался над ней. Россиянин уехал в другую страну, поэтому разыскать его не удалось. Он сменил анкетные данные и в 2011 году вернулся в Россию под другой фамилией. Правоохранители смогли спустя несколько лет задержать его, а пострадавшая опознала насильника. Только тогда он признал вину.

Ранее в Карелии суд приговорил 21-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за изнасилование школьницы.

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