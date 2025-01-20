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17:00, 20 января 2025Экономика

Власти Украины отобрали у Коломойского крупнейшее производство ферросплавов в Европе

Суд передал имущество ферросплавного завода Коломойского под управление Украины
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Суд на Украине передал в управление государства имущество Никопольского ферросплавного завода, принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) страны, упомянув в числе переданного 13 тысяч тонн готовой ферросплавной продукции.

Одноименное АО, являющееся, по данным АРМА, крупнейшим производителем ферросплавов в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов с долей мирового рынка в 11 процентов, отобрали у находящегося под арестом предпринимателя в соответствии с определением районного суда Киева, вынесенного 27 декабря 2024 года.

Коломойский, которого украинские власти называют олигархом, был задержан в сентябре 2023 года. Ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Судить его собираются по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди вменяемого — завладение средствами Приватбанка и организация заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, работавшего на зятя Леонида Кучмы миллиардера Виктора Пинчука.

В сентябре прошлого года суд отказался перевести бизнесмена под домашний арест, не согласившись на залог в миллиард гривен (на тот момент 2,2 миллиарда рублей). Такое решение Коломойский объяснил тем, что его «взяли как заложника, посадили в тюрьму и требуют деньги».

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