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06:00, 20 января 2025Интернет и СМИ

Врачи раскрыли влияние продуктов с ГМО на здоровье

Врачи Малышева и Продеус сообщили, что продукты с ГМО не вредят здоровью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли влияние продуктов с генетически модифицированными организмами (ГМО) на здоровье. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи опровергли распространенное мнение о том, что продукты с содержанием ГМО вредят здоровью. «Сельское хозяйство не живет без генетической модификации, иначе не было бы урожая, иначе яблоки бы поедали черви, от мороза погибало бы все, у нас бы не было этого изобилия», — объяснила Малышева.

Медики добавили, что все съеденные продукты перерабатываются в соляной кислоте в желудке. «Все, что мы съели, сожжено, переработано, превращено в мельчайшие молекулы, то есть у нас есть железобетонная защита», — сообщила Малышева.

Продеус, в свою очередь, отметил, что ДНК состоит из нуклеиновых кислот. «И когда мы меняем один или два гена для того, чтобы продукт лучше хранился, имел лучшие свойства, мы меняем немножко структуру ДНК, но это все расщепляется до первичных молекул, и эти кирпичики одинаковые — и у вас, и у меня, и помидора, у всех. И никаким образом эти изменения в помидоре или клубнике не влияют ни на нас, ни на наш желудок, ни на наш организм», — заключил иммунолог.

Ранее Малышева высказалась о вреде яиц. Врач назвала безопасным употребление одного яйца в день.

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