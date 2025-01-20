Рогов: ВСУ снизили уровень сопротивления в Великой Новоселке

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки снизили уровень сопротивления после попадания в оперативное окружение. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что уровень интенсивности ответного огня со стороны украинской армии начал падать после того, как российские войска стали вести активное наступление на позиции ВСУ с трех сторон.

Ранее Рогов рассказывал подробнее о тяжелом положении украинских войск в Великой Новоселке. По словам политика, чтобы выбраться, им придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.