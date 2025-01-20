Xiaomi выпустит смартфон с рекордным аккумулятором

Xiaomi представит смартфон с батареей на 7500 миллиампер-часов

Китайская корпорация Xiaomi выпустит смартфон с большим аккумулятором емкостью 7500 миллиампер-часов. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По информации специалиста, компания готовится представить телефон, который получит увеличенную батарею. Девайс выйдет в серии Redmi, его будут позиционировать как субфлагман. Также Digital Chat Station отметил, что Xiaomi продолжает работу над устройством с аккумулятором емкостью 8000 миллиампер-часов.

Журналисты медиа объяснили, что емкость 7500 миллиампер-часов имели только специальные смартфоны, ориентированные на профессиональных пользователей. Некоторые производители выпускали гаджеты с батареей и на 10 000, и на 20 000 миллиампер-часов. Однако популярных потребительских моделей с такой батареей еще не было, поэтому аппарат китайского бренда в некотором смысле станет рекордным.

Релиз нового смартфона Xiaomi ожидается в 2025 году. По словам Digital Chat Station, слухи подтверждают, что в этом году производители гаджетов продолжат «войну аккумуляторов» — в том числе, благодаря кремний-углеродным батареям с повышенной плотностью энергии.

Ранее инсайдер под ником Ice Universe заявил, что в 2026 году корпорация Samsung начнет выпускать смартфоны на основе кремниево-углеродных батарей. Батареи нового типа считаются менее опасными, чем литий-ионные аккумуляторы.