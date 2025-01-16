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20:53, 16 января 2025Наука и техника

Смартфоны Samsung получат революционный аккумулятор

Samsung выпустит смартфоны с кремний-углеродной батареей в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom  

В 2026 году корпорация Samsung начнет выпускать смартфоны на основе кремниево-углеродных батарей. Об этом сообщает издание SamMobile со ссылкой на инсайдера под ником Ice Universe.

В настоящий момент корейская компания — как и большинство производителей смартфонов в мире — выпускает устройства с литий-ионным аккумулятором. Источники в Samsung рассказали, что инженеры корпорации близки к созданию собственных кремний-углеродных батарей, которые могут стать массовыми и произвести революцию в индустрии.

Ice Universe перечислил преимущества подобных аккумуляторов. Так, они не содержат кобальт, литий и никель — редкоземельные элементы, добыча которых, к тому же, вредит окружающей среде. Также кремний-углеродные батареи имеют более высокую плотность энергии, что позволит разрабатывать более компактные аккумуляторы.

Наконец, батареи нового типа считаются менее опасными, чем литий-ионные аккумуляторы. Они реже перегреваются и менее склонны к взрыву. Согласно прогнозу Ice Universe, кремний-углеродные аккумуляторы могут дебютировать в смартфонах серии Galaxy S26 в 2026 году.

При этом Samsung не окажется первой компанией, которая внедрит инновационные батареи в своих устройствах. Китайская корпорация Honor уже продает смартфоны с кремний-углеродным аккумулятором, но только в Китае.

Ранее Samsung назвала дату презентации смартфонов Galaxy S25. Мероприятие состоится 22 января, презентация Galaxy Unpacked начнется в 21:00 по Москве.

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