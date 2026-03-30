Психиатры попались на вымогательстве у отца призывника в российском регионе

В Астрахани пройдет суд над 2 психиатрами за вымогательство у отца призывника

В Астрахани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших заведующих отделениями Областной клинической психиатрической больницы за вымогательство у отца призывника. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 159 УК РФ. Их дело направлено в Кировский районный суд Астрахани для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2025 года врачи, один из которых занимал должность председателя комиссии врачей-психиатров военно-врачебной комиссии, ввели в заблуждение отца призывника. Медики знали, что молодой человек страдает заболеванием, объективно препятствующим прохождению военной службы, но потребовали у его отца 150 тысяч рублей за выставление «нужного» диагноза. При передаче денег один из соучастников был задержан.

Обвиняемые работали в той же самой больнице, что и врач-психиатр Александр Шишлов, который сначала был осужден, а потом оправдан по делу о больном, отрезавшем голову племяннице. Подробнее об этой истории «Лента.ру» рассказывала здесь.