Артемий Лебедев высказался о популярном европейском пиве словами «ослиная моча»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ему не нравится пиво из одной европейской страны. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он высказался о популярном алкогольном напитке из Бельгии словами «ослиная моча».

Лебедев комментировал новость о том, что Китай занял третье место по поставкам пива в Россию. На первом месте, утверждалось в новости, оказалась Германия, на втором — Чехия.

Четвертое место по поставкам заняла Литва. Лебедев отметил, что, несмотря на антироссийские высказывания, страна регулярно продает России этот алкогольный напиток. «А на пятое место сместили Бельгию со своей ослиной мочой», — заключил дизайнер.

Ранее блогер описал Германию словами «свистопляска и цыганский утренник». Он заявил, что считает неверными действия канцлера республики Олафа Шольца и его правительства.

До этого Лебедев назвал очень простое правило защиты от мошенников. Блогер призвал россиян меньше говорить по телефону, чтобы не стать жертвой злоумышленников.