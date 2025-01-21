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10:39, 21 января 2025Ценности

Айза показала фанатам обнаженное фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей четыре миллиона подписчиков.

40-летняя блогерша предстала на размещенном снимке на фоне моря, сидя на расстеленном на песке полотенце. Она позировала полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной и распустив волосы.

В свою очередь, в подписи знаменитость поразмышляла на тему туризма на Бали, призвав недовольных жизнью на острове соотечественников выбирать более спокойные места для отпуска.

«На Бали всего один процент русских туристов. Всего один. Это почти ничего по сравнению со всем миром. Но мы такие громкие и такие недовольные, что нас слышно отовсюду», — заявила она.

В декабре российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова также снялась обнаженной.

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