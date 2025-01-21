Блогершу сравнили с богомолом из-за детали на платье

Американская блогерша по имени Лорен купила наряд на день рождения и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 761,5 тысячи подписчиков.

В начале видео девушка рассказала, что заплатила за вещь 30 долларов (около трех тысяч рублей) и оформила быструю доставку. После этого она отошла от камеры и показала платье своей мечты зрителям. Так, Лорен продемонстрировала на себе мини-платье изумрудного цвета, оформленное широкими рукавами. По ее словам, она не ожидала, что они окажутся такими большими. «Осторожно, новый тренд! Бочонки вместо рук», — с иронией прокомментировала инфлюэнсерша данную деталь у платья.

Пользователи сети, в свою очередь, оценили образ блогерши, сравнив ее с богомолом из-за упомянутой детали дизайна. «Я не был к этому готов», «Сначала я подумал: "О, это выглядит так красиво", а потом ты отошла», «Это богомол», «Я сидел и думал, что все будет не так уж плохо, а потом моя челюсть упала на пол от удивления», «Какой кошмар», — высказывались они.

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