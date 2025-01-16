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14:53, 16 января 2025Ценности

Блогерша показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья

Мария Винар

Кадр: @jennyxngyn / TikTok

Блогерша Дженни Нгуен из США показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @jennyxngyn, аккаунт которой насчитывает 320 тысяч подписчиков, предстала в белом кроп-топе и голубых джинсах. На размещенных кадрах видно, что они оказались ей сильно велики. Так, девушка взяла в руки ножницы, сделала два надреза во внутренней стороне пояса джинсов и продела через них шнурок.

«Этому меня научила мама. Конечно, это не что-то новое, но я просто захотела этим поделиться», — подписала она ролик, который набрал 262 тысячи просмотров и 35 тысяч лайков.

Зрители оценили видео инфлюэнсерши в комментариях под видео. «Это гениально!», «Это лучший лайфхак на свете!», «Ты спасла мне жизнь», «Я проверил, и этот способ действительно сработал», «Очень умно», — высказывались они.

Ранее американская блогерша Анна Гаант раскрыла способ заметно экономить на шопинге.

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