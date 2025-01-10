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15:53, 10 января 2025Ценности

Блогерша раскрыла способ экономить сотни тысяч на шопинге

Блогерша Гаант экономит сотни тысяч рублей на люксовом шопинге в секонд-хендах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annavgantt

Американская блогерша Анна Гаант раскрыла способ заметно экономить на шопинге. На ролики в ее соцсетях обратили внимание в New York Post.

26-летняя экс-манекенщица рассказала, что экономит около 15 тысяч долларов в год на покупке дизайнерской одежды, поскольку приобретает их в секонд-хендах или платформах по перепродаже вещей. Так, например, ей удалось найти кашемировый кейп люксового бренда Loro Piana, оригинальная цена которого составляет 5,5 тысячи долларов (566 тысяч рублей), за 8 долларов (824 рубля).

Кроме того, Гаант купила сапоги Prada стоимостью 2200 долларов (226 тысяч рублей) за 170 долларов (17 тысяч рублей), а также шубу Escada по сниженной цене. По словам бывшей модели, она неоднократно находила предметы гардероба и аксессуары таких марок, как Valentino, Prada и Escada. «Я экономлю сотни!» — заявила инфлюэнсер в одном из видео.

В апреле сообщалось, что девушка удивилась содержимому сумки через год после ее покупки.

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